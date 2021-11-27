Столб рухнул из-за ветра на проезжающую машину в Петербурге

Столб рухнул на проезжающую машину из-за ветра в Петербурге Фото: принтскрин видео.

Вечером 27 ноября 2021 года в Санкт-Петербурге поднялся сильный ветер. Без последствий не обошлось. На севере города ветер повалил столб прямо на проезжую часть. Пора фонаря рухнула прямо на автомобиль, который ехал по дороге. Об этом в социальной сети рассказали очевидцы.

- На пересечении Планерной улицы и Богатырского проспекта упал столб с проводами на машину, - рассказал свидетель.

Насколько сильно пострадал автомобиль, а также люди, находившиеся внутри, не сообщается. Но по предварительной информации медицинская помощь никому не потребовалась.

В СПб ГБУ "Ленсвет" сообщили, что пора освещения, сети и светильники на указанном участке Богатырского проспекта не находятся в оперативном управлении компании. Столб убрали с проезжей части на газон, чтобы он не мешал проезду.