Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
-2°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия27 ноября 2021 17:16

Столб рухнул из-за ветра на проезжающую машину в Петербурге

Инцидент произошел на пересечении Планерной улицы и Богатырского проспекта
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Столб рухнул на проезжающую машину из-за ветра в Петербурге

Столб рухнул на проезжающую машину из-за ветра в Петербурге

Фото: принтскрин видео.

Вечером 27 ноября 2021 года в Санкт-Петербурге поднялся сильный ветер. Без последствий не обошлось. На севере города ветер повалил столб прямо на проезжую часть. Пора фонаря рухнула прямо на автомобиль, который ехал по дороге. Об этом в социальной сети рассказали очевидцы.

- На пересечении Планерной улицы и Богатырского проспекта упал столб с проводами на машину, - рассказал свидетель.

Насколько сильно пострадал автомобиль, а также люди, находившиеся внутри, не сообщается. Но по предварительной информации медицинская помощь никому не потребовалась.

В СПб ГБУ "Ленсвет" сообщили, что пора освещения, сети и светильники на указанном участке Богатырского проспекта не находятся в оперативном управлении компании. Столб убрали с проезжей части на газон, чтобы он не мешал проезду.