Снег накроет Петербург 28 ноября

Солнца в этот день в Петербурге ждать не стоит Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

По прогнозам ведущего специалиста центра "Фобос" Михаила Леуса снег накроет Северную столицу уже 28 ноября. Для идеальной зимней картины будет недоставать только солнца, его закроют облака. Сильного мороза бояться не стоит, температура не опустится ниже 4 градусов.

- Сегодня на погоду будет оказывать влияние периферия циклона, который пройдет у южных границ Ленинградской области. В таком случае в Петербурге сохранится облачная погода, пройдет снег, и даже образуется снежный покров. Его высота к вечеру воскресенья в черте города может составить 2-4 сантиметра, - сообщил Михаил Леус.

В Ленинградской области будет чуть холоднее, до минус 6 градусов. Ветер, который вчера пришел в Петербург, по прогнозам утихать не собирается. Он будет северо-восточный 5-10 метров в секунду.

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