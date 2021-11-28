Племянник вонзил нож в шею тети из-за спора о коммунальных счетах в Петербурге

Женщину госпитализировали в тяжелом состоянии Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Днем 26 ноября в полицию Петербурга поступил звонок от 51-летней женщины. Она сообщила, что племянник 28-летний племянник угрожает ей ножом. К моменту приезда полиции женщину в тяжелом состоянии уже забрала скорая, а вот племянника пришлось задержать.

- На месте происшествия задержан безработный племянник обратившейся женщины. Во время ссоры, возникшей из-за оплаты коммунальных услуг, он ножом ударил тетю в шею. В больницу ее доставили с проникающим ранением гортани слева, - сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Сейчас мужчина находится в СИЗО, на него заведено уголовное дело по статье о покушении на убийство. В худшем случае племяннику грозит до 11 лет тюрьмы.