Мужчина с гранатой ворвался в шаурмичную на улице Шотмана

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела Фото: Олег ЗОЛОТО

В полицию Петербурга 27 ноября поступило сообщение, что в кафе-шаверму на улице Шотмана ворвался мужчина с гранатой и начал угрожать сотрудникам и посетителям. К моменту приезда полиции в заведении его уже не оказалось. Но уже через пару часов его задержали в собственной квартире.

- В квартире был задержан 31-летний неработающий мужчина. У него были изъяты боеприпасы времен Великой Отечественной войны: две минометные мины, пять гранат, два артиллеристских снаряда, корпус мины, корпус снаряда, около 200 патронов, три банки с порохом и охолощенная винтовка, - сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Мужчину задержали, на него составлен административный протокол за хулиганство. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.