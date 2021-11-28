Жители Петербурга отмыли закрашенную фреску с портретом Достоевского

Увидеть фреску можно на Кузнечном переулке ФОТО: соцсети

Неравнодушные поклонники творчества великого писателя Федора Достоевского отмыли от краски фреску с его портретом на Кузнечном переулке. Об этом в своих социальных сетях сообщила коренная петербурженка Ольга.

- Фреска была закрашена коммунальщиками и после этого получила сильные повреждения, - написала девушка. - Думаю, что она не перенесет повторного закрашивания. Спасибо ребятам, которые помогали ее отмыть. Пока в нашей стране есть такая неравнодушная молодежь - еще не все потеряно!

Отмывали портрет неравнодушные петербуржцы ФОТО: соцсети

Как отмечает Ольга, фреска эта совсем свежая. В ноябре этого года ее нарисовал художник Олег Лукьянов. Как скоро ее закрасят вновь неизвестно, поэтому поклонникам Достоевского стоит поторопиться с фотографиями.