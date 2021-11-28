Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
-2°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия28 ноября 2021 9:12

Бизнесмен устроил стрельбу и перепугал соседей в Ленобласти

Ему грозит до 7 лет тюрьмы
Ангелина ШАРЫПОВА
Ангелина ШАРЫПОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Целился мужчина в воздух, а попал в соседский забор

Целился мужчина в воздух, а попал в соседский забор

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Вечером 26 ноября 60-летний житель поселка Ленинский Ленинградской области обратился в полицию с сообщением о стрельбе. По его словам, сосед палил из ружья по забору. Стрелявшим оказался местный 32-летний бизнесмен, гендиректор клининговой компании.

- Выйдя на улицу из дома мужчина произвел несколько выстрелов из охотничьего ружья и травматического пистолета. Стрелял он в воздух, но при этом повредил забор, стену дома соседей и их душевую кабину, - сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Общий ущерб составил 30 тысяч рублей. Шумного бизнесмена полиция задержала, на него возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве. Мужчине может грозить штраф до миллиона рублей или до 7 лет заключения под стражу. Ранее он уже был судим.