Двухлетний мальчик из Петербурга ошпарился кипятком и попал в реанимацию

В тот момент с ребенком находилась бабушка Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Вечером 26 ноября в Детскую городскую больницу №1 по скорой в тяжелом состоянии доставили двухлетнего мальчика с серьезными ожогами лица, груди, живота, левого плеча, предплечья и стоп.

- Пока родители малыша были на работе, за ним приглядывала бабушка. Женщина недосмотрела и ребенок опрокинул на себя кастрюлю с кипятком, - сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Сейчас маленький петербуржец находится в отделении реанимации, в каком он состоянии пока неизвестно.