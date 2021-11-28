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Происшествия28 ноября 2021 9:48

Двухлетний мальчик из Петербурга ошпарился кипятком и попал в реанимацию

Он опрокинул на себя кастрюлю
Ангелина ШАРЫПОВА
Ангелина ШАРЫПОВА
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В тот момент с ребенком находилась бабушка

В тот момент с ребенком находилась бабушка

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Вечером 26 ноября в Детскую городскую больницу №1 по скорой в тяжелом состоянии доставили двухлетнего мальчика с серьезными ожогами лица, груди, живота, левого плеча, предплечья и стоп.

- Пока родители малыша были на работе, за ним приглядывала бабушка. Женщина недосмотрела и ребенок опрокинул на себя кастрюлю с кипятком, - сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Сейчас маленький петербуржец находится в отделении реанимации, в каком он состоянии пока неизвестно.