Ребенок попал в больницу после падения с каната в спортивном зале Петербурга

12-летний мальчик разбил голову Фото: Олег ЗОЛОТО

В Детскую городскую больницу №19 вечером 26 ноября скорая доставила 12-летнего мальчика с травмой головы, ушибом мозга и переломами стенок орбит. Ребенок находился в тяжелом состоянии.

- Вечером того дня мальчик был на тренировке в спортивном клубе и упал с каната, ударившись головой, - сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Мальчик упал с каната во время тренировки ФОТО: прокуратура Санкт-Петербурга

В связи с произошедшим, прокуратура Невского района уже организовала проверку.

- В ходе проверки будет дана оценка соблюдению требований законодательства о физической культуре и спорте, а также об охране жизни и здоровья несовершеннолетних при организации подобной деятельности, - отметили в прокуратуре Санкт-Петербурга.

О состоянии ребенка в данный момент ничего неизвестно.