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Происшествия28 ноября 2021 11:13

Ссора бывших супругов из Петербурга закончилась избиением и стрельбой

Мужчину задержали в алкогольном опьянении
Ангелина ШАРЫПОВА
Ангелина ШАРЫПОВА
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Сейчас жизни женщины ничего не угрожает

Сейчас жизни женщины ничего не угрожает

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Вечером 27 ноября в полицию обратилась женщина и рассказала, что на ее соседку напал бывший муж. Пьяный мужчина избил бывшую супругу и выстрелил ей в руку.

- 34-летний мужчина находился в гостях у потерпевшей, они выпивали. Во время внезапной ссоры он выстрелил из неустановленного пистолета в хозяйку квартиры и скрылся в неизвестном направлении, - сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Саму хозяйку скорая доставила в больницу №3 с раненной рукой. После оказания помощи женщину отправили домой. А вот ее бывшего мужа домой отправят не скоро. Тем же вечером он был задержан. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Местонахождение пистолета, из которого стрелял мужчина, пока остается загадкой.