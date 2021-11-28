Жители Петербурга жалуются на неочищенные от снега дороги

Жители шутят, что снег растает только весной

Как и обещали синоптики, в Петербург этим воскресеньем пришел сильные снегопад. Красиво кружащиеся хлопья - это, конечно, хорошо, но автомобилисты пока не могут порадоваться зиме от чистого сердца. В социальных сетях они, как и пешеходы, жалуются на засыпанные снегом дороги и тротуары, которые никто до сих пор не почистил.

- Чего убирать-то? Весной сам растает, - оптимистично настроены некоторые петербуржцы.

- Да все просто День матери празднуют, некогда работать, - шутят другие.

Многие предполагают, что полноценно работать снегоуборочная техника начнет только с 1 декабря, но жители других районов утверждают, что уборку уже начали, стоит просто немного подождать. Ну а пока ездить стоит аккуратней обычного и, конечно, с зимними шинами.