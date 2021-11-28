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Общество28 ноября 2021 11:34

Жители Петербурга жалуются на неочищенные от снега дороги

Весь день город одолевает метель
Ангелина ШАРЫПОВА
Ангелина ШАРЫПОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Жители шутят, что снег растает только весной

Жители шутят, что снег растает только весной

Как и обещали синоптики, в Петербург этим воскресеньем пришел сильные снегопад. Красиво кружащиеся хлопья - это, конечно, хорошо, но автомобилисты пока не могут порадоваться зиме от чистого сердца. В социальных сетях они, как и пешеходы, жалуются на засыпанные снегом дороги и тротуары, которые никто до сих пор не почистил.

- Чего убирать-то? Весной сам растает, - оптимистично настроены некоторые петербуржцы.

- Да все просто День матери празднуют, некогда работать, - шутят другие.

Многие предполагают, что полноценно работать снегоуборочная техника начнет только с 1 декабря, но жители других районов утверждают, что уборку уже начали, стоит просто немного подождать. Ну а пока ездить стоит аккуратней обычного и, конечно, с зимними шинами.