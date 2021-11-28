МЧС предупредило об усилении ветра в Петербурге 29 ноября

Порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду
Фото: Олег ЗОЛОТО
Сильные порывы ветра ждут петербуржцев в понедельник 29 ноября. Об этом жителей предупредили в управлении МЧС России по Санкт-Петербургу.
- 29 ноября в городе ожидаются порывы ветра до 15 метров в секунду, - рассказали в пресс-службе МЧС со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС".
Такая погода еще сильнее ухудшит непростое положение на дорогах, ведь обещанная синоптиками метель уже накрыла город. Дороги и тротуары занесены снегом, а автомобилисты жалуются на плохую видимость.
Единственное, чего не стоит пока опасаться петербуржцам - это сильные морозы, но при таком ветре и снегопаде все равно удастся прочувствовать приближение зимы.