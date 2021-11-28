Женщина скончалась при лобовом столкновении машин под Петербургом

В ДТП погибла 63-летняя женщина Фото: Олег ЗОЛОТО

Днем 27 ноября на трассе "Лодейное Поле-Тихвин-Будогощь" автомобиль "Фольксваген Джетта" на изгибе дороги выехал на встречную полосу и столкнулся с "Тойотой РАВ-4". 35-летний водитель, допустивший оплошность, получил травму головы, сотрясение мозга и повреждение связок колена. В удовлетворительном состоянии его забрала скорая.

- Водитель остался жив, но его 63-летняя пассажирка пострадала сильнее и от полученных телесных повреждений скончалась на месте, - сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

На водителя, выехавшего на встречную полосу, заведено уголовное дело за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека. Мужчине грозит до пяти лет тюрьмы и лишение водительских прав сроком до трех лет.