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Происшествия28 ноября 2021 12:12

Женщина скончалась при лобовом столкновении машин под Петербургом

Водитель остался жив, теперь он понесет уголовную ответственность
Ангелина ШАРЫПОВА
Ангелина ШАРЫПОВА
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В ДТП погибла 63-летняя женщина

В ДТП погибла 63-летняя женщина

Фото: Олег ЗОЛОТО

Днем 27 ноября на трассе "Лодейное Поле-Тихвин-Будогощь" автомобиль "Фольксваген Джетта" на изгибе дороги выехал на встречную полосу и столкнулся с "Тойотой РАВ-4". 35-летний водитель, допустивший оплошность, получил травму головы, сотрясение мозга и повреждение связок колена. В удовлетворительном состоянии его забрала скорая.

- Водитель остался жив, но его 63-летняя пассажирка пострадала сильнее и от полученных телесных повреждений скончалась на месте, - сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

На водителя, выехавшего на встречную полосу, заведено уголовное дело за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека. Мужчине грозит до пяти лет тюрьмы и лишение водительских прав сроком до трех лет.