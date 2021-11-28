«Затопленные соседи» украли у жительницы Петербурга шубу и золото

Представившись соседями, мужчины проникли в квартиру к петербурженке Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

26 ноября жительница Петербурга обратилась в полицию, заявив об ограблении. По ее словам, в дверь к ней позвонили двое неизвестных мужчин, представились соседями и сказали, что их затопило. Добродушная женщина пустила в квартиру новоиспеченных соседей. Гостеприимством они воспользовались сполна - похитили у нее шубу, золотые украшения и деньги.

- Под предлогом прорыва водоснабжения в квартиру к женщине проникли двое неизвестных. Уже там, применив силу, они похитили у нее норковую шубу, пирсинг для пупка, цепочку, серьги и скрылись в неизвестном направлении, - сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Такие гости обошлись петербурженке в 90 тысяч рублей. Теперь "соседями" занимается полиция, она разыскивает двух мужчин 30 лет в куртках яркого цвета. Уголовное дело уже заведено, мужчинам грозит до 7 лет лишения свободы.