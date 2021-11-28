Больше 800 единиц снегоуборочной техники выехало на дороги Петербурга

Снегопад в Петербурге продолжится и в понедельник Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Сильный снегопад накрыл Петербург этим воскресеньем. Отсюда в социальных сетях появились жалобы местных жителей на неочищенные дороги и тротуары.

- Видимо, придется ждать, пока весна настанет и снег сам собой уберется, - возмущенно предполагают петербуржцы.

Некоторые смотрят на ситуацию с оптимизмом и уверяют, что заснеженный Петербург вызывает только положительные эмоции.

- Зато не так серо стало, все белое и чистое, - с радостью любуются урбанистическим пейзажем некоторые.

Только судя по данным, предоставленным на сайте Смольного, проблемы со снегом в городе быть не должно, на дороги вывели более 800 единиц уборочной техники. По прогнозам синоптиков, в понедельник снегопад продолжится, к нему прибавится еще и сильный ветер.