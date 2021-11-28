Дом и баня депутата и главы Красного Бора сгорели под Петербургом

Все жители дома остались живы Фото: Олег ЗОЛОТО

Ночью 26 ноября 52-летняя жительница деревни Красный Бор Ленинградской области сообщила в экстренную службу с сообщением о пожаре в частном доме. При выезде пожарные обнаружили полностью сгоревшие здание гостевого дома и бани.

- Около часа ночи хозяйка дома легла спать. В 4 часа ее сын проснулся и, выглянув в окно, увидел дым в районе гостевого дома. Мужчина попытался выйти, но входная дверь была заперта снаружи. Жители дома не смогли выбраться самостоятельно, поэтому обратились к пожарным, - сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Известно, что в загоревшемся доме проживает глава Красного Бора депутат Александр Канцев со своей женой и взрослым сыном. Следственным комитетом уже возбуждено дело об умышленном уничтожении или повреждении чужого имущества путем поджога.

Сами хозяева утверждают, что подозревать им некого, конфликтов у них ни с кем не было. При этом общая сумма ущерба от пожара составила больше 10 миллионов рублей. Если поджигатель все же найдется, то ему будет грозить до 5 лет лишения свободы.