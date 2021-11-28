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Происшествия28 ноября 2021 15:09

Дом и баня депутата и главы Красного Бора сгорели под Петербургом

Поджег дом неизвестный, он же подпер дверь снаружи
Ангелина ШАРЫПОВА
Ангелина ШАРЫПОВА
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)
Все жители дома остались живы

Все жители дома остались живы

Фото: Олег ЗОЛОТО

Ночью 26 ноября 52-летняя жительница деревни Красный Бор Ленинградской области сообщила в экстренную службу с сообщением о пожаре в частном доме. При выезде пожарные обнаружили полностью сгоревшие здание гостевого дома и бани.

- Около часа ночи хозяйка дома легла спать. В 4 часа ее сын проснулся и, выглянув в окно, увидел дым в районе гостевого дома. Мужчина попытался выйти, но входная дверь была заперта снаружи. Жители дома не смогли выбраться самостоятельно, поэтому обратились к пожарным, - сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Известно, что в загоревшемся доме проживает глава Красного Бора депутат Александр Канцев со своей женой и взрослым сыном. Следственным комитетом уже возбуждено дело об умышленном уничтожении или повреждении чужого имущества путем поджога.

Сами хозяева утверждают, что подозревать им некого, конфликтов у них ни с кем не было. При этом общая сумма ущерба от пожара составила больше 10 миллионов рублей. Если поджигатель все же найдется, то ему будет грозить до 5 лет лишения свободы.