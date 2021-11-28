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Происшествия28 ноября 2021 16:00

Четырехлетний житель Ленобласти попал в реанимацию после отравления снотворным

Ребенок был дома под присмотром несовершеннолетнего брата
Ангелина ШАРЫПОВА
Ангелина ШАРЫПОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Сейчас мальчик находится в реанимации

Сейчас мальчик находится в реанимации

Фото: Олег ЗОЛОТО

Вечером 26 ноября четырехлетнего жителя Гатчины родители привезли в больницу. Мальчик был в тяжелом состоянии. Как выяснилось позже, он отравился снотворным.

- Вечером того дня мама ребенка была на работе, поэтому оставила 14-летнего сына присмотреть за младшим братом. В какой-то момент старший мальчик отвлекся, а младший принял таблетки, - сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Старший сын еще только учится в школе, но так как семья не полная, именно ему в тот день было поручено присматривать за братом. Сейчас младший мальчик находится в реанимации, уголовное дело не возбуждено.