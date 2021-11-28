В комитете по благоустройству Петербурга рассказали о планах уборки снега

Уже утром петербуржцев ждут чистые дороги Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Выходные в Петербурге оказались очень снежными, таким же будет начало недели. Пешеходы и автомобилисты уже пожаловались на неготовность города к очистке дорог от осадков, поэтому в комитете по благоустройству Петербурга рассказали, как планируют справиться с ситуацией на дорогах.

- Дорожным предприятиям дано поручение работать по фактическим погодным условиям. В первую очередь необходимо обеспечить уборку снега с тротуаров и проезжей части, уделяя особое внимание остановкам общественного транспорта и пешеходных переходов, - рассказали в пресс-службе комитета.

Не забыли в администрации города и про гололед. Садово-парковым предприятиям поручено обеспечить очистку от наледи и провести обработку противогололедными материалами дорожек аллей и бульваров.

- Мы также убедительно просим автомобилистов соблюдать правила парковки. Запаркованные улицы могут стать серьезной проблемой для уборки дорог, это сильно усложняет и замедляет ход работ, - отметили в комитете по благоустройству города.

Уже этой ночью на дороги выйдет около 850 единиц спецтехники и более 300 специалистов ручной уборки. Так что утром автомобилистов и пешеходов смогут порадовать чистые дороги и тротуары.