Депутат Госдумы пришла на народный сход в защиту сквера на Олеко Дундича в Купчино

Народный сход в защиту сквера прошел в Купчино. Фото: vk.com/skver_kupchino

Народный сход в защиту сквера на пересечении улиц Олеко Дундича и Купчинской прошел в минувшее воскресенье. На него вышли десятки жителей Купчино и депутат Госдумы Оксана Дмитриева, которую пригласили протестующие против застройки зеленой зоны горожане.

- Сход 28 ноября с Оксаной Дмитриевой, - написали в группе «Создадим Сквер на углу Купчинской и Дундича» ВКонтакте местные активисты.

На сходе депутат Госдумы напомнила, что несколько лет назад местные власти выступали против нового проекта планировки территории, по которому сквер будет застроен из-за превышения норматива количества жителей микрорайона на гектар площади.

Однако позднее территорию отдали под застройку. Здесь планируется возведение двух 25-этажных зданий. Весной здесь начали вырубать деревья, после чего появился строительный забор. С этого момента и начались протесты жителей.