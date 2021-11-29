Циклон «Бенедикт» принесет снег и сильный ветер в Петербург в понедельник

Снег и мороз ждут петербуржцев в понедельник. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Новая рабочая неделя в Петербурге начнется с заморозков и снега. Их принесет циклон, названный немецкими метеорологами «Бенедикт». Из-за него небо закроется облаками, а во второй половине усилится ветер и пойдет снег.

- При этом температурный фон окажется на 3-4 градуса ниже климатической нормы, - сообщает в соцсетях ведущий специалист метеоцентра «Фобос» Михаил Леус.

Днем в Северной столице будет от -4 до -6 градусов, по Ленинградской области -3…-8. Ветер северо-восточный умеренный, скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление продолжит падать и составит 747 мм ртутного столба, что существенно ниже нормы в 760 мм.

При этом осадки усилятся к вечеру и в ночь на вторник метеорологи обещают сильные снегопады.