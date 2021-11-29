Прошедшая ночь стала самой холодной в Петербурге с начала осени

Ночью в Петербурге было морозно, днем теплее не станет. Фото: Олег ЗОЛОТО

Морозная погода, установившаяся в Петербурге в минувшие выходные, привела к очередному температурному рекорду. Так, ночь на понедельник стала самой холодной в нынешнем осенне-зимнем сезоне, что, в общем-то, логично, учитывая приближение декабря.

- Минувшая ночь в Петербурге стала самой холодной с начала осени – температура воздуха опустилась до -6,1 градуса, - сообщает в своем телеграм-канале «Погода от шефа» метеоролог Михаил Леус.

Впрочем, и днем сильно не потеплеет. Согласно прогнозу, в течение суток в Петербурге термометры покажут от -4 до -6, пройдет снег и усилится ветер. В Ленинградской области еще холоднее – до -8 градусов. Это на 3-4 градуса ниже нормы.

И в ближайшее время потепления не предвидится, станет лишь морознее.