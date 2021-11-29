Спрос на рестораны в спальных районах Петербурга вырос из-за пандемии

Рестораны открываются на окраинах из-за изменения спроса. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Пандемия изменила структуру спроса и предложения на ресторанном рынке Петербурга. Все больше заведений общепита хорошего уровня открывается в так называемых спальных районах – поближе к месту жительства потенциальных клиентов.

- Открытие ресторанов в спальных районах актуально с учетом перехода многих горожан на удаленный режим работы, - пишет «Деловой Петербург» со ссылкой на мнение экспертов ресторанной индустрии.

Людям, работающим из дома, проще и быстрее заказать еду из расположенных поблизости заведений. При этом речи о конкуренции с ресторанами в центре города речи не идет. В первом случае это спрос местных жителей, во втором – туристы и люди, решившие приятно провести время в выходные.

Тем не менее, уверены эксперты, открытие новых точек на окраинах будет активно продолжаться. Особенно с учетом активной застройки.