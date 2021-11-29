Четыре человека погибли в ДТП каршеринга с грузовиком под Усть-Лугой

Четыре человека погибли в ДТП под Усть-Лугой. Фото: Олег ЗОЛОТО

Четыре человека стали жертвами страшного ДТП, произошедшего минувшей ночью в районе Усть-Луги. На подъезде к порту каршеринговый «Фольксваген» вылетел на встречную полосу и попал под самосвал. Все, кто был в легковушке, скончались на месте.

- 29 ноября в 00:35 на 43 км подъездного пути к морскому торговому порту Усть-Луга, водитель 1994 года рождения, управляя каршеринговым автомобилем «Фольксваген Поло» при обгоне, выехал на полосу для встречного движения, где совершил столкновение со встречным грузовиком «Шахман», - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

От страшного удара легковушку смяло, а водитель и три пассажира погибли моментально. Шофер самосвала серьезно не пострадал.

По факту смертельного ДТП полиция Кингисеппского района начала проверку. Личности погибших устанавливаются.