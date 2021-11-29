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Общество29 ноября 2021 7:33

Суд Петербурга запретил еще два сайта с аниме

Иск о защите детей от вредной информации подала прокуратура
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
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Очередное аниме признано вредным для детей.

Очередное аниме признано вредным для детей.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Московский районный суд Петербурга удовлетворил иск прокуратуры, которая нашла очередное пагубное для детей аниме. На этот раз под удар попал мультсериал «Загадка истории дьявола / Akuma no Riddle», свободный доступ к которому имелся на двух сайтах.

- В обоснование иска указывалось, что аниме-сериалы, содержащие информацию, наносящую вред психическому здоровью, нравственному и духовному развитию несовершеннолетних, размещены без ограничений доступа по возрасту, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Судья доводы прокуратуры принял и запретил соответствующие ссылки к мультфильмам. Сами сайты, где есть и другие сериалы, заблокированы не были.