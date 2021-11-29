Суд Петербурга запретил еще два сайта с аниме

Очередное аниме признано вредным для детей. Фото: Олег ЗОЛОТО

Московский районный суд Петербурга удовлетворил иск прокуратуры, которая нашла очередное пагубное для детей аниме. На этот раз под удар попал мультсериал «Загадка истории дьявола / Akuma no Riddle», свободный доступ к которому имелся на двух сайтах.

- В обоснование иска указывалось, что аниме-сериалы, содержащие информацию, наносящую вред психическому здоровью, нравственному и духовному развитию несовершеннолетних, размещены без ограничений доступа по возрасту, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Судья доводы прокуратуры принял и запретил соответствующие ссылки к мультфильмам. Сами сайты, где есть и другие сериалы, заблокированы не были.