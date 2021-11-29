Мощный пожар уничтожил жилую квартиру на севере Петербурга

Мощный пожар произошел на севере Петербурга Фото: принтскрин видео.

В Выборгском районе Санкт-Петербурга произошел мощный пожар, уничтоживший жилую квартиру. ЧП произошло утром 29 ноября 2021 года. В 9:27 часов на пульт экстренной службы поступило сообщение о том, что горит квартира в доме 4, корпус 3 по улице Жени Егоровой. На место незамедлительно выехали спасатели.

- Прибыв на вызов, спасатели обнаружили, что в двухкомнатной отдельной квартире горит обстановка на площади 50 квадратных метров, - рассказали в пресс-службе МЧС Северной столицы.

Жильцов дома экстренно эвакуировали. По предварительной информации, пострадавших нет. Из-за того, что в городе сильный ветер, ранг пожара был повышен до №2.

Сейчас с огнем борются 40 человек личного состава и 11 единиц техники.