Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
-6°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия29 ноября 2021 8:00

Пожар на фабрике медицинских масок под Гатчиной локализован

Видео с места ЧП публикует МЧС
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
КомментироватьОставить комментарий(0)
Пожар на фабрике масок локализован. Фото: ГУ МЧС по ЛО

Пожар на фабрике масок локализован. Фото: ГУ МЧС по ЛО

Пожарные Ленинградской области практически справились с крупным возгоранием на фабрике нетканных материалов под Гатчиной, где производили в том числе и медицинские маски. В пиковом моменте площадь пожара составляла две тысячи квадратных метров, но потом огонь удалось локализовать и полностью потушить.

- В 06:34 поступило сообщение о пожаре на территории фабрики нетканых материалов «Фанема» в городе Коммунар Гатчинского района. По прибытии установлено, что огонь распространился по всей площади в двухэтажном, кирпичном, крытом мягкой кровлей, размером 40 на 50 метров промышленном здании, - сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Ленобласти.

Сначала к тушению привлекли около 30 пожарных, но потом группировку увеличили вдвое. Всего на месте ЧП работает 61 человек и 23 единиц техники.

В 9:55 возгорание локализовано на площади в 350 квадратных метров. Сведения о пострадавших не поступали.