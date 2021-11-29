Пожар на фабрике медицинских масок под Гатчиной локализован

Пожар на фабрике масок локализован. Фото: ГУ МЧС по ЛО

Пожарные Ленинградской области практически справились с крупным возгоранием на фабрике нетканных материалов под Гатчиной, где производили в том числе и медицинские маски. В пиковом моменте площадь пожара составляла две тысячи квадратных метров, но потом огонь удалось локализовать и полностью потушить.

- В 06:34 поступило сообщение о пожаре на территории фабрики нетканых материалов «Фанема» в городе Коммунар Гатчинского района. По прибытии установлено, что огонь распространился по всей площади в двухэтажном, кирпичном, крытом мягкой кровлей, размером 40 на 50 метров промышленном здании, - сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Ленобласти.

Сначала к тушению привлекли около 30 пожарных, но потом группировку увеличили вдвое. Всего на месте ЧП работает 61 человек и 23 единиц техники.

В 9:55 возгорание локализовано на площади в 350 квадратных метров. Сведения о пострадавших не поступали.