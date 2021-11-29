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Происшествия29 ноября 2021 8:21

Человек погиб в пожаре на улице Жени Егоровой в Петербурге

Жителей дома эвакуировали и разместили в автобусе
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
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Человек погиб в мощном пожаре в Петербурге утром 29 ноября

Человек погиб в мощном пожаре в Петербурге утром 29 ноября

Фото: СОЦСЕТИ

Страшный пожар произошел в жилом доме на улице Жени Егоровой утром 29 ноября 2021 года. Как сообщили в пресс-службе МЧС Северной столицы, в итоге погиб один человек.

- Сообщение о возгорании поступило в 9:27 часов. Горела двухкомнатная квартира в доме 4, корпус 3 по улице Жени Егоровой. Огонь охватил 50 квадратных метров площади, - рассказали спасатели.

Из-за угрозы распространения ранг пожара был повышен до №2. К 10:47 часам пожар был локализован и ранг понижен.

Один человек погиб в пожаре. Остальных жильцов успели эвакуировать. Специально для них "Пассажиравтотранс" пригнал автобус и разместил в нем людей.

В 11:05 часов спасатели смогли ликвидировать открытое горение. На месте работаю 40 человек личного состава МЧС и 11 пожарных машин. Причина возникновения пожара выясняется.