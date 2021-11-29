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Происшествия29 ноября 2021 8:26

12-летнего мальчика госпитализировали с острым отравлением в Петербурге

На отца ребенка составили административный протокол
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
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Ребенка госпитализировали в Петербурге с острым отравлением

Ребенка госпитализировали в Петербурге с острым отравлением

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге 12-летнего мальчика госпитализировали с острым отравлением. Бригада скорой помощи забрала ребенка из своей квартиры дома 24 по Загородному проспекту в половину одиннадцатого вечера 27 ноября 2021 года. Врачи диагностировали у него острое пероральное отравление этанолосодержащей жидкостью.

- Вечером мальчик пошел гулять с сестрой. Спустя какое-то время девочка увидела, что брату стало очень плохо, причину его такого состояния пояснить не смогла, - рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Испуганная девочка позвала на помощь отца, тот вызвал медиков. Мальчика забрали, он находится в тяжелом состоянии.

В отношении отца составили административный протокол о нахождении сына в состоянии опьянения. Семья состоит на профилактическом учете в органах внутренних дел. По факту произошедшего проводится проверка.