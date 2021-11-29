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Происшествия29 ноября 2021 8:57

50 человек эвакуировали из горящего дома на улице Жени Егоровой в Петербурге

Одну женщину госпитализировали с отравлением угарным газом
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
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Женщина пострадала в пожаре на улице Жени Егоровой в Петербурге

Женщина пострадала в пожаре на улице Жени Егоровой в Петербурге

Фото: Олег ЗОЛОТО

Пожар на улице Жени Егоровой в Санкт-Петербурге оказался очень серьезным. Сообщение о возгорании на пульт экстренной службы поступило в половину десятого утра 29 ноября 2021 года. Из-за угрозы распространения огня ранг пожара был повышен до номера 2. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС Северной столицы.

- Из окон квартиры, расположенной на 12 этаже 14-этажного жилого дома, выбивалось пламя. Все первоначальные действия пожарных были направлены на спасение жильцов верхних этажей, - рассказали спасатели.

Всего было эвакуировано 50 человек. Одна из жительниц, 67-летняя женщина получила отравление угарным газом и была отправлена в больницу.

Огонь удалось локализовать в 10:47 часов. В сгоревшей квартире спасатели нашли тело мужчины. Причины и обстоятельства пожара установят дознаватели.