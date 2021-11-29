Новый рост заражений коронавирусом произошел в Петербурге 29 ноября

В Петербурге снова произошел рост заражений коронавирусом Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге продолжается рост заражений коронавирусом. По данным оперативного штаба по COVID-19 на 29 ноября 2021 года заболели еще более 2 тысяч человек.

- За сутки в городе коронавирус обнаружен еще у 2181 человек, также скончались 66 пациентов и выздоровели 926 человек, - сообщает оперштаб.

Постоянный рост наблюдается уже шестой день. После резкого спада, когда было зафиксировано всего 1 тысяча заражений, каждый день прирост увеличивается на 5-10 процентов.

Последние данные по ковиду в Петербурге / Фото: Яндекс

Всего за время пандемии в Петербурге заболели коронавирусом 785 169 человек, из них выздоровели 723 415 горожан. Еще 26 135 пациентов скончались.

Напомним, что Смольный отложил в Петербурге введение QR-кодов для магазинов и мест общественного питания. Теперь они начнут работать с 27 декабря.