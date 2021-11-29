Работники старого «Метростроя» пришли к Смольному из-за долгов по зарплате

Метростроевцы пришли к Смольному из-за долгов по зарплате. Фото: Анна МОТОВИЛОВА

Работники старого «метростроя» пришло к Смольному требовать выплаты долги по зарплате. По словам метростроевцев, часть из которых уже трудоустроилась в новую структуру – «Метрострой Северной столицы», задолженность по прошлому месту работы до сих пор не погашена.

- Здесь около трех десятков человек, они надеются, что из Смольного кто-то выйдет, чтобы поговорить и принять их требования, - сообщает корреспондент «КП-Петербург».

В Комитете по развитию транспортной инфраструктуры о проблеме знают и даже подготовили «дорожную карту» по погашению долгов с участием нового «Метростроя». При этом, пока к протестующим никто не вышел.

По данным активистов, долги по несколько десятков и сотен тысяч рублей есть перед 3,5 тысячами рабочих старого «Метростроя».