Более 3 тысяч кубов снега собрано с улиц Петербурга за сутки

За сутки с улиц Петербурга было собрано и вывезено более 3 тысяч кубометров снега Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

На Санкт-Петербург обрушился снег. Всего за сутки с улиц города было вывезено более 3 тысяч кубометров снега. Об этом 29 ноября 2021 года рассказали в комитете по благоустройству Северной столицы.

- Всего за прошлую неделю, с 22 по 28 ноября, дорожные службы отправили на утилизацию 3,4 тысяч кубометров снега, - рассказали в комитете.

В понедельник, 29 ноября, на уборку улиц вышли 872 машины и 1165 работников дорожных предприятий. Также сады, парки и скверы города убирают еще 868 специалистов и 250 единиц спецтехники.

Добавим, что по ГОСТу проезжая часть и тротуары должны быть убраны от рыхлого снега в течение 3-6 часов после того, как прошел снегопад, а засыпать скользкую дорожу в течение пяти часов.

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