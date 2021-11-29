Хозяйка частного приюта для собак, попавшая в ДТП в Ленобласти, впала в кому

Двадцать собак в Никеле умирают с голоду, так как их хозяйка после ДТП попала в больницу.

Медики Ленобласти третью неделю пытаются спасти 68-летнюю жительницу Марманской области, 8 ноября попавшую в страшное ДТП на трассе «Кола» в Лодейнопольском районе. Лариса Виноградова возвращалась домой в город Никель на своем фургончике, в салоне машины находились также пять собак, которых она везла из Тверской области. В машину пенсионерки влетел грузовик, два новых питомца Виноградовой погибли на месте. Остальных животных спасли волонтеры. Но самое страшное: после случившегося Лариса Петровна впала в кому, и теперь еще двадцать ее собак в Никеле просто умирают с голоду.

- Мы создали группу в социальных сетях, просим помочь нам кормами, а не деньгами, чтобы у людей было четкое представление, что собираем не для себя. Многие уже откликнулись, недавно подключился местный мясной магазин, все равно у нас остается острая потребность в кормах, - рассказала невестка пострадавшей Анна Виноградова.

Что касается состояния хозяйки приюта, то лечащие врачи не делают никаких прогнозов. Левую часть тела пенсионерки уже парализовало.

Всем, кто хочет поддержать приют, смогут сделать это, обратившись к администраторам группы приюта в социальных сетях. Сообщество ведут родные Ларисы Петровны.