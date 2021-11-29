Циклон "Бенедикт" засыпет Петербург снегом. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Сильный снегопад накроет Петербург в ночь на вторник. Он начнется еще вечером понедельника, но усилится после полуночи. Причем настолько, что за сутки может выпасть до 20 сантиметров осадков, что добавит работы коммунальным и дорожным службам.

- Очередной циклон проходит южнее Петербурга, оказываемся северной «шапке». Основной снег выпадет ночью и утром, но продолжит идти и днем. К началу календарной зимы ждем 15-20 сантиметров снега. Это много. Вчера был небольшой снегопад, но уже чувствуется. 15-20 сантиметров – будет проблематично для дорожных и коммунальных служб, - рассказал синоптик Александр Колесов в эфире радио «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» 92.0 FM.

Кроме снега, циклон, названный «Бенедиктом», принесет и настоящую зимнюю температуру. Ночью будет до -7 градусов, причем с сильным ветром. А днем термометры покажут -3…-5. Водителей предупреждают о гололеде и скользких дорогах из-за наката.