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Происшествия29 ноября 2021 10:55

Два бывших сотрудника ГИБДД получили по 4 года за взятки

Инспекторы брали по 15 тысяч за оформление машины в МРЭО вне очереди
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
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Два бывших гаишника получили сроки за взятки.

Два бывших гаишника получили сроки за взятки.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Два бывших инспектора ГИБДД получили реальные сроки заключения за взяточничество. Такое решение в отношении экс-гаишников вынес суд, а обвинительное заключение поддержала прокуратура.

- Суд установил, что 27 ноября 2019 года обвиняемые, являясь инспекторами МРЭО ГИБДД №3, получили взятку в размере 15 тысяч рублей за регистрационные действия с транспортными средствами вне очереди. Деньги были переведены на банковскую карту одного из подсудимых, - сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга.

Также следствие установило, что один из инспекторов на протяжении 2020 года регулярно брал взятки в размере до шести тысяч рублей за те же услуги.

В итоге более провинившийся инспектор получил четыре года и восемь месяцев колонии строгого режима, а его бывший сослуживец - четыре года.

Приговор в силу не ступил и может быть обжалован в течение 10 дней.