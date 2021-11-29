МЧС предупредило о снегопаде и сильном ветре в Петербурге 30 ноября

Снегопад накроет Петербург в ночь на 30 ноября Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

На Санкт-Петербург надвигается непогода. В ночь на вторник 30 ноября 2021 года на город обрушится снегопад с сильным ветром. Об этом горожан предупредили в пресс-службе МЧС Северной столицы.

- 30 ноября в Санкт-Петербурге ночью и утром местами сильный снег, порывы ветра до 15 метров в секунду, - рассказали в пресс-службе.

По прогнозу ведущего синоптика центра "Фобос" Михаила Леуса, за ночь в Петербурге может выпасть до 20 сантиметров снега. Вместе с этим в городе резко похолодает. Ночью температура воздуха опустится до минус 7 градусов, днем термометры покажут минус 3-5 градусов. На дорогах появится гололед.

Напомним, что за минувшие сутки с улиц города было вывезено более 3 тысяч кубометров снега.