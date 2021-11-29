Около 250 человек с коронавирусом госпитализировали в Петербурге за сутки Фото: Олег ЗОЛОТО

За выходные в Санкт-Петербурге немного упало количество госпитализаций больных коронавирусом. За минувшие сутки по данным Смольного на 29 ноября 2021 года в больницы попали еще около 250 человек.

- За день в больницы госпитализированы 249 человек с коронавирусом и пневмониями, еще 120 человек выписали, - говорится в отчете городской администрации.

Всего в Петербурге зараженных принимают в 18 больницах, где развернуто 8,1 тысяч мест. На данный момент занято 6 тысяч коек. В тяжелом состоянии в реанимациях находятся 587 пациентов, еще 296 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Также на лечении дома находятся еще почти 31 тысяча жителей города. Почти все получают бесплатные лекарства. На карантине после контакта с зараженными находятся 3,5 тысячи жителей города.