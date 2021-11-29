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Здоровье29 ноября 2021 11:24

Около 250 человек с коронавирусом госпитализировали в Петербурге за сутки

В реанимациях остаются более 580 пациентов
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
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Около 250 человек с коронавирусом госпитализировали в Петербурге за сутки

Около 250 человек с коронавирусом госпитализировали в Петербурге за сутки

Фото: Олег ЗОЛОТО

За выходные в Санкт-Петербурге немного упало количество госпитализаций больных коронавирусом. За минувшие сутки по данным Смольного на 29 ноября 2021 года в больницы попали еще около 250 человек.

- За день в больницы госпитализированы 249 человек с коронавирусом и пневмониями, еще 120 человек выписали, - говорится в отчете городской администрации.

Всего в Петербурге зараженных принимают в 18 больницах, где развернуто 8,1 тысяч мест. На данный момент занято 6 тысяч коек. В тяжелом состоянии в реанимациях находятся 587 пациентов, еще 296 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Также на лечении дома находятся еще почти 31 тысяча жителей города. Почти все получают бесплатные лекарства. На карантине после контакта с зараженными находятся 3,5 тысячи жителей города.