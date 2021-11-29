Союз художников в Петербурге оштрафовали за перепланировку в Доме Рыбина

Петербургский союз художников оштрафовали за перепланировку в доме-памятнике Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге Петроградский районный суд 29 ноября 2021 года привлек к отвественности Союз художников за перепланировку в Доме Рыбина. Здание находится на улице Ленина и является объектом культурного наследия с 2001 года.

- Было установлено, что в помещении, которое арендует Союз художников, были демонтированы перегородки без согласования с КГИОП, - рассказали в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

В Союзе художников заявили, что никакой перепланировки в помещениях не делали, а получили их в таком виде в 2000 году. Суд же указал, что Союзу было известно о необходимости соблюдения требований сохранения объекта культурного наследия, но никакие меры для этого приняты не были. То есть, художники использовали здание уже с нарушениями.

Суд обязал организацию выплатить штраф в 50 тысяч рублей.