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Происшествия29 ноября 2021 12:10

Бывший экс-глава Красносельского района получил пять лет тюрьмы за взятки

Также бывшему чиновнику выписали штраф в 10 миллионов рублей
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
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Экс-глава Красносельского района получил срок за взятки.

Экс-глава Красносельского района получил срок за взятки.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Бывший заместитель главы администрации Красносельского района Петербурга получил пять лет колонии за взятки. По версии следствия, Алексей Миронов получил более 11 миллионов рублей от коммунальщиков, которые якобы выполняли работы по уборке района.

- Суд установил, что в 2019–2020 годах Миронов через посредника - бывшего замдиректора Санкт- Жилищного агентства Красносельского района получил взятку в размере более девяти миллионов рублей за подписание актов о приемке выполненных работ по уборке территорий, - сообщает пресс-служба прокуратуры.

Таким же образом чиновник получал деньги и от других подрядных организаций.

С учетом обвинительной позиции прокуратуры, суд дал экс-замглавы района пять лет лишения свободы в колонии строгого режима, плюс десять миллионов рублей штрафа и три года запрета занимать государственные должности по освобождению из тюрьмы.