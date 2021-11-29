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Общество29 ноября 2021 12:23

Почти 190 классов школ Петербурга ушли на дистанционку из-за коронавируса и ОРВИ

Также на карантин закрыты 15 групп в 12 детских садах
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербурге из-за коронавируса и ОРВИ 180 классов школ ушли на удаленку

В Петербурге из-за коронавируса и ОРВИ 180 классов школ ушли на удаленку

Фото: Олег ЗОЛОТО

После осенних каникул, когда среди детей в Санкт-Петербурге упал уровень заражаемости, в городе снова несовершеннолетние стали болеть больше. По данным комитета по образованию на 29 ноября 2021 года почти 190 школьных классов учатся дистанционно из-за болезней.

- В связи с распространением коронавируса и ОРВИ на обучении с использованием дистанционных технологий временно находятся 189 классов в 85 школах. Это всего 0,9 процентов от общего количества классов в Петербурге, - отметили в комитете.

Также 3,6 тысяч детей учатся дома по заявлению родителей. Для сравнения, в прошлом году на смешанный формат обучения по заявлению родителей были переведены более 13 тысяч школьников.

Кроме того, временно на карантин закрылись 15 групп в 12 детских садах.