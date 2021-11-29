В МЧС опровергли информацию о гибели мужчины в пожаре на улице Жени Егоровой в Петербурге

МЧС Петербурга опровергло информацию о гибели мужчины в пожаре на улице Жени Егоровой Фото: Олег ЗОЛОТО

Пожар, который произошел утром 29 ноября 2021 года в Санкт-Петербурге на улице Жени Егоровой все же оказался без жертв. Об этом рассказали в МЧС Северной столицы после того, как спасатели провели осмотр сгоревшей квартиры.

- Распространенная ранее информация о погибшем мужчине была получена от соседей, утверждавших, что на момент пожара в горевшей квартире находились мужчина и женщина. Тщательно проведенная проверка сильно обгоревших элементов строительных конструкций, отделочных материалов и мебели не подтвердила факт гибели человека, - рассказали в МЧС.

Выяснилось, что мужчина сам обратился за медицинской помощью с ожогами рук. Женщину же эвакуировали во время пожара. Ее госпитализировали в больницу с отравлением угарным газом.