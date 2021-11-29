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Общество29 ноября 2021 12:58

ЗакС Петербурга поддержал запрет на работу экскурсоводам без аттестации

Одобрение федеральному законопроекту дала профильная комиссия парламента
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
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Экскурсоводы и гиды не смогут работать в Петербурге без лицензии. Такая норма содержится в федеральном законопроекте, который одобрила профильная комиссия ЗакСа. Также документ вводит государственный контроль за деятельностью гидов.

- Авторы законопроекта предлагают запретить оказывать услуги экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков, инструкторов-проводников без прохождения аттестации, а также ввести контроль за деятельностью организаций, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, которые оказывают соответствующие услуги, - сообщает пресс-служба ЗакСа.

Гидов-нарушителей будет ждать административная ответственность. Также накажут и организации, которые станут выдавать лицензии и аттестаты без обоснований.

Сама аттестация необходима для отсечения непрофессионалов и тех, кто рассказывает небылицы о городе.