Суд вынес приговор мужчине, по вине которого в пожаре погибли две его дочери в Петербурге

Суд назначил условный срок мужчине, виновному в гибели двух детей в Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге Красносельский районный суд 29 ноября 2021 года вынес приговор в отношении мужчины, по вине которого две его маленькие дочери погибли в пожаре. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов города.

- Днем 24 апреля мужчина ушел из дома на улице Героев, закрыв дверь и оставив в квартире двух своих дочерей пяти и трех лет, - рассказали в пресс-службе.

Также мужчина оставил в квартире, по предварительной информации, окурок, из-за которого начался пожар. Маленькие девочки не смогли выбраться из закрытой квартиры. Их вытащили спасатели, когда пожар уже разгорелся. Малышек доставили в больницу. Но обе девочки скончались от отравления окисью углерода.

ВО время заседания мужчина свою вину признал. Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 2 месяца условно с испытательным сроком 3 года.