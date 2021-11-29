Декабрь в Петербурге будет с теплой температурной аномалией

Без слякоти декабрь не обойдется. Фото: Олег ЗОЛОТО

Теплую температурную аномалию на декабрь пообещали в Петербурге синоптики. Первый месяц зимы обещает стать климатически нормальным – как и положено по погоде, но иногда снег и морозы будут таять из-за потепления.

- Прогноз на декабрь у нас с положительной аномалией. Это значит, что будут циклоны с Атлантики, будут оттепели, - рассказал в эфире радио «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» 92.0 FM Александр Колесов.

Но это потом, а пока, в самом начале календарной зимы, жителей Северной столицы ждут морозы и сильные снегопады. Причем насыплет за 30 ноября до 20 сантиметров снега, что добавит работы коммунальным службам и нервных минут в пробках водителям.

Но с 1 декабря циклон уйдет и резко похолодает до -10 градусов. А вот будет ли снег на новогодние праздники, синоптики пока говорить не готовы – погода в Петербурге капризная и все может измениться в течение одного дня.