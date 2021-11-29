Перевозчик из Подмосковья будет обслуживать 56 автобусных маршрутов в Петербурге

13 из 16 коммерческих компаний прекратят обслуживать пассажиров. Фото: Олег ЗОЛОТО

Компания ООО «Домтрансавто» из подмосковного города Домодедово заключила несколько контактов общей стоимостью в 37 миллиардов рублей с петербургским ГКУ «Организатор перевозок». Договоренности, которые подписалb еще в августе, вступят в силу в апреле 2022 года. Срок действия контрактов составит шесть лет.

- После перехода на новую транспортную модель в городе останутся четыре коммерческих перевозчика: ООО «Веста-Сервис», которому отдадут 167 социальных маршрутов, ООО «Третий парк» будет обслуживать 113 направлений, новый подмосковный ООО «Домтрансавто» - 56, а ООО «Такси» - 11, - рассказали в ГКУ «Организатор перевозок».

Собеседник добавил, что после перехода на новую транспортную модель 13 из 16 коммерческих компаний прекратят обслуживать пассажиров.