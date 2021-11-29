Смольный рассказал о новых правилах вывоза мусора с 1 января 2022 года

Единый мусорный оператор начнет работать в Петербурге и Ленобласти с 1 января 2022 года. Фото: Артем КИЛЬКИН

С 1 января 2022 года в Петербурге начнет работать единый мусорный оператор – компания, которая будет отвечать за вывоз и переработку отходов. С оператором придется перезаключать договора собственникам жилья. В большинстве случаев это произойдет через управляющие компании, но могут быть и исключения.

- Законодательство допускает возможность заключения прямого договора между жильцами и региональным оператором при условии, что такое решение принято на общем собрании собственников жилых помещений, - сообщает пресс-служба Смольного.

То есть либо в многоквартирном доме отсутствует управляющая компания, либо она не заключила в установленный срок договорных отношений с оператором. Сам мусор в любом случае вывозить будут. Как и жильцам придется платить за эту услугу.

А вот ее стоимость может измениться, но насколько – станет известно позднее, тарифы пока не установлены.

Уточнить информацию можно на сайте единого оператора.