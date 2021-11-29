Губернатор Ленобласти подарил семье коляску для новорожденной тройни

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко вручил супругам из Мурино коляску для новорожденной тройни / Фото: Администрация Ленобласти

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сделал подарок ко Дню матери семье из города Мурино. В семействе оказалось большое пополнение - сразу тройня. Поэтому глава региона сделал им полезный презент - коляску, в которой можно возить сразу троих малышей. Об этом 29 ноября 2021 года рассказали в администрации 47-го региона.

Семейная пара Елена Викулова и Владимир Катан 31 октября стали счастливыми родителями. У них родились два мальчика - Владимир и Рамзан и девочка Арина. Так как малыши родились раньше срока, они пока что находятся под наблюдением медиков.

- Поздравляю с таким важным событием, с тройным праздником! Знаю, что ваше желание стать родителями было огромным, и очень рад, что теперь ваша большая и крепкая семья стала жителями Ленинградской области, - отметил Дрозденко.

Супруги переехали в Ленобласть из Крыма полгода назад. Ранее они купили квартиру в строящемся доме в Мурино, а как только дом был сдан, перебрались жить в него.

Сейчас счастливые родители готовятся к выписке тройни. Они уже сделали ремонт, обустроили комнату для малышей и поставили кроватки. А коляска от губернатора стала отличным подарком и помощью для их семейного бюджета.