Бар на Рубинштейна в Петербурге опечатали за нарушение антиковидных требований

Бар на улице Рубинштейна опечатали из-за нарушений антиковидных мер Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге закрыли бар на улице Рубинштейна за нарушение антиковидных требований. За минувшую неделю сотрудники комитетов города провели несколько рейдов по заведениям, как днем, так и ночью. В итоге 16 заведений оказались оштрафованы. Об этом в Смольном рассказали 29 ноября 2021 года.

- В ходе дневных рейдов проверено 89 магазинов, 25 кафе и ресторанов, 16 объектов по предоставлению услуг. Из 130 организаций нарушения выявлены только в шести - у них не было QR-кода или средств индивидуальной защиты у сотрудников, - рассказали в городской администрации.

В ночное время проверки прошли в 30 заведениях. Десять из них оказались открыты после 23 часов и принимали посетителей. Это бары, кальянные и ночные клубы на улицах Пестеля и Рубинштейна, 4-й Советской, Воронежской, Садовой улицах и других.

В итоге бар на Рубинштейна опечатали. Остальным заведениям грозят штрафы.