Главный синоптик Петербурга пообещал резкое похолодание с 1 декабря

Настоящая зимняя погода ждет петербуржцев в первую декаду декабря. Фото: Олег ЗОЛОТО

Настоящая зима придет в Петербург перед началом зимы календарной. В ближайшие сутки город будет интенсивно засыпать снегом – его глубина может достичь 20 сантиметров, а потом резко ударит морозец.

- Зима полностью вступит в свои права, потому что температура будет отрицательной, но не слишком низкой -1...-3 градуса. Похолодание намечается после прохождения циклона с 1 декабря. Придет северный ветер. Днем от -5 до -10, а в ночное время и того ниже, - рассказал в эфире радио «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» 92.0 FM главный синоптик города на Неве Александр Колесов.

Первые десять дней декабря будут такие «зимние». Конечно, потом еще придут циклоны, а с ними и оттепели. Весь месяц, по прогнозам синоптиков, будет с положительной температурной аномалией. Но пока что Северную столицу ждет настоящая зима, снежная и морозная.