Эрмитаж сделает бесплатный вход в музей 7 декабря

Бесплатный вход в Эрмитаж будет доступен 7 декабря Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

На следующей неделе, 7 декабря 2021 года, Государственный Эрмитаж отметит 257 день рождения. Главный музей Санкт-Петербурга отмечает праздник в День святой Екатерины. Традиционно вход в Эрмитаж будет бесплатным. Об этом "КП-Петербург" рассказали в пресс-службе музея.

- Да, вход будет бесплатным для всех категорий граждан, - уточнили в пресс-службе.

Если раньше в выходные дни желающим посетить музей приходилось выстраиваться в очередь, то в этом году в условиях пандемии правила будут другими. Вход в Эрмитаж осуществляется только по сеансам, чтобы избежать столпотворения. Поэтому для посещения нужно будет забронировать бесплатный билет на сайте Эрмитажа, которые вскоре будут доступны. С забронированным электронным билетом посетители должны будут прийти в назначенное время.

Напомним, что с 30 октября посещение всех музеев в Петербурге разрешается только при наличии QR-кода. Поэтому всем посетителям Эрмитажа старше 18 лет нужно будет предъявить сертификат или другой документ, регламентированный для посещения музеев.