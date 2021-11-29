Проезд по проспекту Ветеранов в Петербурге ограничат до марта 2022 года

Движение автотранспорта по проспекту Ветеранов ограничат до марта 2022 года Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Государственная административно-техническая инспекция Санкт-Петербурга 29 ноября 2021 года предупредила автомобилистов о предстоящих перекрытиях. Так, с 4 декабря будет ограничен проезд по проспекту Ветеранов вплоть до марта 2022 года.

- С 4 декабря 2021 года по 26 марта 2022 года будет ограничен проезд по по проспекту Ветеранов от улицы Партизана Германа до улицы Лёни Голикова. На участке будут вестись работы по прокладке водопровода, - рассказали в ГАТИ.

Также будет закрыт проезд по Малодетскосельскому проспекту от Московского проспекта до Батайского переулка. Из-за работ на теплосети движение перекроют с 30 ноября по 2 декабря.

Автомобилистов просят быть внимательными и заранее продумывать свои маршруты, чтобы не попадать в пробки.